'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, polis otosuna çarptı
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'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, polis otosuna çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, polis otosuna çarptı Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden uyuşturucu çıktı Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalanan 2 şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, polis otosuna çarptı

Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden uyuşturucu çıktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalanan 2 şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

Olay dün gece Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Narkotik ekipleri, 16 AOL 281 plakalı otomobilin içindeki şahıslardan şüphelendi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Kaçma sırasında şüpheli araç, polis otosuna çarparak yoluna devam etti. Polis aracına da çarpan araç, diğer ekiplerin yolu kapatmasıyla durduruldu.

Aracın sürücüsü Emre Ç. ve yanındaki Öznur Ç'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, ayrıca 2 şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 6 bin 300 TL ceza kesildi. Uyuşturucuyla alakalı tahkikat ise sürüyor.

'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, polis otosuna çarptı
'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, polis otosuna çarptı
'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, polis otosuna çarptı
'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, polis otosuna çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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