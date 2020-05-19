'Dur' ihtarına uymayan şüpheli aracının lastiklerine ateş edilerek yakalandı 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli aracının lastiklerine ateş edilerek yakalandı Adana'da bıçaklı ve silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli otomobiliyle polisten kaçtığı sırada aracının lastiklerine ateş edilerek yakalandı Adana'da bıçaklı ve silahlı kavgaya karışan şüpheli polisin...

'Dur' ihtarına uymayan şüpheli aracının lastiklerine ateş edilerek yakalandı

Adana'da bıçaklı ve silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli otomobiliyle polisten kaçtığı sırada aracının lastiklerine ateş edilerek yakalandı

ADANA - Adana'da bıçaklı ve silahlı kavgaya karışan şüpheli polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle 7 kilometre boyunca kaçmaya başladı. Polis aracına çarpıp kaçmaya devam eden şüpheli, aracının lastiklerine ateş açılması sonucu durdurulup yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karışan şahıslarının izini sürdüğü sırada, 2 şüphelinin bulunduğu 01 ANJ 86 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Cumali A. kaçmaya başladı.

Polis aracına çarptı, polis lastikleri ateş edip yakaladı

Şüpheli ile polis arasında 7 kilometrelik kıyasıya kovalama yaşandı. Kovalama sırasında şüpheli bir polis aracına çarparak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 70567 sokak içerisinde geldiğinde otomobilin lastiklerine ateş ederek aracı durdurdu. Araçtan inip kaçmaya çalışan 2 şüpheli polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan sürücü Cumali A. gazetecileri neden kaçtınız sorusuna," Manyak mısın deli misin, boş boş konuşuyorsun" dedi.

Polis araç içerisinde inceleme yaptığında 1 kutu tabanca mermisi buldu.

Kaynak: İHA