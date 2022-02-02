Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi aracı terk edip kaçtı - Haberler
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Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi aracı terk edip kaçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan 2 kişi, aracı sokak üzerinde terk edip izini kaybettirdi.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan 2 kişi, aracı sokak üzerinde terk edip izini kaybettirdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi 1014. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, 07 YKY 03 plakalı araç sürücüsünden durmasını istedi. Şahıs polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahıslar ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Şahıslar Aspendos Bulvarı üzerinde izini kaybettirdi. Yunus polisleri tarafından yapılan aramada araç 1014. Sokak'ta terk edilmiş olarak bulundu. Araçtaki biri kadın 2 kişi ise kaçarak izini kaybettirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi aracı terk edip kaçtı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi aracı terk edip kaçtı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi aracı terk edip kaçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Muratpaşa, Tragger, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Haber

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