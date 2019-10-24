"Dur" ihtarına uymayan pikapta kaçak sigara ele geçirildi
Erciş ilçesinde 5 bin 707 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Erciş ilçesinde 5 bin 707 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pay Mahallesi girişinde iki aracı durdurmak istedi. Öndeki araç dururken arkadan gelen pikap kaçmaya çalıştı.
Güvenlik güçlerinin "dur" ihtarında uymayan pikap, lastiğine ateş edilerek durduruldu.
Araçta yapılan aramada 5 bin 707 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.