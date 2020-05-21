'Dur' ihtarına uymayan otomobilin tamponunda 34 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Dur' ihtarına uymayan otomobilin tamponunda 34 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayıp polis aracına çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan sürücünün otomobilinde yapılan aramada tampona gizlenmiş 171 paket içerisinde 34 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

'Dur' ihtarına uymayan otomobilin tamponunda 34 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı
21.05.2020 20:14 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:17

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayıp polis aracına çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan sürücünün otomobilinde yapılan aramada tampona gizlenmiş 171 paket içerisinde 34 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü M.Ş., polis aracına çarptıktan sonra araçtan inip, yaya olarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan M.Ş., gözaltına alındı. Ekiplerin otomobilde narkotik köpeği ile yaptığı aramada aracın tamponuna gizlenmiş 171 paket halinde 34 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili bir kadın gözaltına alındı Haber
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili bir kadın gözaltına alındı
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Meteroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı
Meteroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına yanıt verdi: Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına yanıt verdi: Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
İki kişi Taksim'de kendilerini 'polis' diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
İki kişi Taksim'de kendilerini "polis" diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Umut Nayir'den şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir
Umut Nayir'den şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Emrah Hazal Kaya Ebru Şallı Jennifer Lopez
Spor Neymar Can Bartu Bülent Uygun Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Bayram Futbol Fenerbahçe
Şu an buradasınız: 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin tamponunda 34 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 20:17:49. #1.15#
title