DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TERS ŞERİTTEN KAÇTI
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DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TERS ŞERİTTEN KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da trafik denetiminde, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, 'U' dönüşü yapıp, ters şeride girerek kaçtı.

ÇORUM'da trafik denetiminde, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, 'U' dönüşü yapıp, ters şeride girerek kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, o anlar kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim yapan polis ekipleri, kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen bir otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü, bulunduğu noktadan 'U' dönüşü yaptığı otomobille, ters şeride girerek kaçtı. Hızla ilerlemeye devam eden otomobil sürücüsü, ara kavşaktan dönüp girdiği arazide gözden kayboldu. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, o anlar ise kameraya yansıdı. Görüntüde; kontrol noktasına kısa mesafe kala, şüpheli otomobilin aniden 'U' dönüşü yapıp, ters şeride girdiği, trafik polisinin de koşarak aracı durdurmaya çalıştığı görülüyor.

Bu arada yaklaşık 3 saat süren ve 3 aracının trafikten men edildiği denetimlerde; 35 araç sürücüsüne toplam 16 bin 829 lira, para cezası uygulandı.

DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TERS ŞERİTTEN KAÇTI
DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TERS ŞERİTTEN KAÇTI
DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TERS ŞERİTTEN KAÇTI
DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TERS ŞERİTTEN KAÇTI
DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TERS ŞERİTTEN KAÇTI
DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TERS ŞERİTTEN KAÇTI
DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TERS ŞERİTTEN KAÇTI
DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TERS ŞERİTTEN KAÇTI
DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TERS ŞERİTTEN KAÇTI
DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TERS ŞERİTTEN KAÇTI
DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TERS ŞERİTTEN KAÇTI
DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TERS ŞERİTTEN KAÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TERS ŞERİTTEN KAÇTI - Haberler
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