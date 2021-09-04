'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü 5 kilometrelik kovalamacayla yakalandı
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'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü 5 kilometrelik kovalamacayla yakalandı

'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü 5 kilometrelik kovalamacayla yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonucu ara sokakta yakalandı.

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonucu ara sokakta yakalandı. Sürücü M.S.'nin silahla adam yaralama suçundan arandığı ve bu nedenle kaçtığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Gelincik Caddesi üzerinde görev yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 47 NN 761 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle hızla kaçmaya başladı. Polislerin peşine düştüğü otomobil, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bir ara sokakta durduruldu.Otomobilden indirilen ve isminin M.S. olduğu öğrenilen sürücünün, silahla adam yaralama suçundan arandığı belirlendi. M.S., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü 5 kilometrelik kovalamacayla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

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