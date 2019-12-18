'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis yaralandı

18.12.2019 04:11 | Son Güncelleme: 18.12.2019 04:11

KONYA'da, kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayan Ömer K.'nın kullandığı otomobil, polis memuru Atilla Aras'a çarptı. Yaralanan Aras, hastaneye kaldırılırken, sürücü Ömer K. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, rutin uygulama yaptığı sırada Ömer K. yönetimindeki 10 ABP 72 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Ömer K., 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmak isterken kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Atilla Aras'a çarptı. Yaralanan Aras, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Aras'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Sürücü Ömer K. ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA