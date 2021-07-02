Dur ihtarına uymayan otomobilden dinamit çıktı
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Dur ihtarına uymayan otomobilden dinamit çıktı

Dur ihtarına uymayan otomobilden dinamit çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobilde dinamit ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobilde dinamit ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinde jandarma ekiplerinin kontrol devriyesi esnasında bir otomobil dur ihtarına uymadı. Jandarma ekiplerince kısa sürede durdurulan otomobilde yapılan aramada 6 adet dinamit lokumu, 50 metre elektrik kablosu, 1 adet alan tarama cihazı, 1 hiltu ve 5 adet hiltu ucu ele geçirildi. Araçta bulunan T.Ö, Y.A, S.K, M.T isimli şahıslar gözaltına alınarak, haklarında TCK 174-1 "tehlikeli madde kaçakçılığı" suçundan işlem başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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