Dur ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu bulundu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Dur ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu bulundu - Haber
Turgutlu, Manisa, Güncel

Dur ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polisin kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

09.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:00
Dur ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polisin kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.


Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Mahallesi'nde "şok uygulama" yapan asayiş ekipleri, B.K. (35) yönetimindeki 45 ZC 9112 plakalı otomobili durdurmak istedi.


Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan şüphelinin kullandığı araç takibe alındı.


Yaşanan kovalamaca sonucu Kervan Yolu Caddesi'nde yakalanan araçtaki B.K, İ.K.(33) ve Ş.A (23) gözaltına alındı.


Araçta yapılan aramada, 500 gram esrar ve 1 adet extacy hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 481 lira ele geçirildi.


Turgutlu ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.K. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Haber
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Haber
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı Haber
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı
'Mike Tyson gibiydiler' diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı Haber
"Mike Tyson gibiydiler" diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Haber
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak James Jeffrey Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Prenses Levent Can Sadi Konuk Demet Akalın
Spor Falcao Ersun Yanal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay İsmail Kartal
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Dur ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 10:04:56. #1.14#