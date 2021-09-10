'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsünü kovalayan polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı
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'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsünü kovalayan polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı

'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsünü kovalayan polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü Onur G.'nin kullandığı otomobili kovalayan polis aracı, önce bir otomobile ardından ağaca çarparak devrildi.

ÇORUM'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü Onur G.'nin kullandığı otomobili kovalayan polis aracı, önce bir otomobile ardından ağaca çarparak devrildi. Kazada, 2 polis memuru yaralandı. Polis aracının devrildiği anlar, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan 19 A 5432 plakalı trafik ekibi, Hamit Kaplan Caddesi'nden Stat Kavşağı'na ilerleyen 68 FN 108 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobili kullanan Onur G., polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polis ekibi de otomobili durdurmak için takibe başladı. Kırmızı ışıkta durmayan aracı kovalamaya devam eden polis aracı, önce bir otomobile ardından ağaca çarparak devrildi.

1 POLİS MEMURU ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada 2 polis yaralanırken, polis memuru Ahmet K. ise polis otomobilinde sıkıştı. Yaralı polislerden Süleyman T, çevredekiler tarafından devrilen araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahmet K., itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağ bacağının kırıldığı öğrenilen Ahmet K. ve Süleyman T., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Ayrıca, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.Kaza sonrası, kaçan otomobildeki ehliyetsiz sürücü Onur G. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Öte yandan, kaza nedeniyle Gazi Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan polis aracının yoldan kaldırılmasının ardından cadde yeniden ulaşıma açıldı.

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, polis aracının devrildiği anlar, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, kaçan otomobilin hızla ilerlemesi ve arkasından gelen polis aracının otomobile çarptıktan sonra ağaca vurarak devrildiği anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

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'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsünü kovalayan polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı - Haberler
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