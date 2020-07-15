'Dur' ihtarına uymayan motosikletli, polisten kaçarken refüje çarptı: 2 yaralı
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'Dur' ihtarına uymayan motosikletli, polisten kaçarken refüje çarptı: 2 yaralı

İZMİR'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, yaklaşık yarım saat boyunca kaçan motosiklet sürücüsü Y.S. (20), kovalamaca sırasında virajı alamayarak, refüje çarptı.

'Dur' ihtarına uymayan motosikletli, polisten kaçarken refüje çarptı: 2 yaralı
15.07.2020 09:18 | Son Güncelleme: 15.07.2020 09:46

İZMİR'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, yaklaşık yarım saat boyunca kaçan motosiklet sürücüsü Y.S. (20), kovalamaca sırasında virajı alamayarak, refüje çarptı. Kazada, motosikletli ve arkasında oturan kişi yaralandı.  

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Onur Mahallesi 7371/3 Sokak'ta meydana geldi. Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri, iddiaya göre, şüpheli gördükleri motosikletliyi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Y.S., arkasında oturan E.T. (30) ile kaçmaya başladı. İzmir çevre yolunu kullanan motosikletli, Karşıyaka ve Bayraklı ilçesi arasında gidip, gelerek, polisin takibini sonlandırmaya çalıştı. Polis ile motosikletli arasındaki kovalamaca yaklaşık yarım saat boyunca sürdü. Polis ekipleri, kovalamacayı sürdürürken motosikletli, İzmir çevre yolu çıkışında virajı alamayarak, refüje çarptı. Motosikletten yola savrulan Y.S. ve E.T. yaralanırken, polis de durumu sağlık ekibine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara müdahale etti. 2 yaralı, daha sonra ambulanslar ile Çiğli Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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