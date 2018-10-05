Dur' İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Polisten Kaçamadı

Dur' İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Polisten Kaçamadı

Samsun’un Bafra ilçesinde ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü polis ekiplerince yakalandı.

Dur' İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Polisten Kaçamadı

Samsun'un Bafra ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri plakası olmayan motosikleti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü U.D. polisten kaçtı. Kaçan sürücüyü takibe alan ekipler, onu Poyraz Sokak'ta motosikleti terk edip kaçarken yakaladı. Sürücünün ehliyeti, motosikletin ise sigorta ve muayenesinin olmamasından dolayı kaçtığı öğrenildi.

Motosiklet otoparka çekilirken, sürücüye ise 4 bin 300 lira para cezası uygulandı. - SAMSUN

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