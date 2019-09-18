'Dur' ihtarına uymayan minibüsten 35 kaçak göçmen çıktı: 6 gözaltı

18.09.2019 03:27

AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan minibüs, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu. Minibüste 35 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Söke-Milas Karayolu Asri Mezarlık yanındaki jandarma noktasında meydana geldi. Jandarma ekipleri uygulama yaptıkları sırada, şüphe üzerine 35 HSZ 04 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, kaçmaya başladı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri minibüsün durdurulması için koordineli çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda, minibüs kısa bir süre sonra ekipler tarafından durduruldu. Ekipler sürücü ile sokak aralarına kaçan 4 şüpheliyi gözaltına alırken, minibüsten aralarında çocuklarında bulunduğu 35 kaçak göçmen çıktı. Göçmenler ve gözaltına alınan şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü. Olayın ardından organizatör olduğu ileri sürülen M.Y isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

Kaynak: DHA