'Dur' ihtarına uymayan kişinin ölümüne neden olan polis, tutuklandı (2)
POLİS MEMURU TUTUKLANDIAdana Valiliği, 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçan Suriyeli Ali Hemdan'ın kovalamaca sırasında ölümüne neden olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılıp, hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memuru F.K., tutuklandı.
28.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:57
POLİS MEMURU TUTUKLANDI
Adana Valiliği, 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçan Suriyeli Ali Hemdan'ın kovalamaca sırasında ölümüne neden olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılıp, hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memuru F.K., tutuklandı.
Kaynak: DHA