'Dur' ihtarına uymayan kişinin ölümüne neden olan polis, tutuklandı (2) POLİS MEMURU TUTUKLANDIAdana Valiliği, 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçan Suriyeli Ali Hemdan'ın kovalamaca sırasında ölümüne neden olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılıp, hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memuru F.K., tutuklandı.

POLİS MEMURU TUTUKLANDI Adana Valiliği, 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçan Suriyeli Ali Hemdan'ın kovalamaca sırasında ölümüne neden olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılıp, hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memuru F.K., tutuklandı.

Kaynak: DHA