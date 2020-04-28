'Dur' ihtarına uymayan kişinin ölümüne neden olan polis açığa alındı ADANA'da polisin uygulama yaptığını görüp kaçan Suriyeli Ali Hemdan'ı (18), 'dur' ihtarına uymayınca vurarak ölümüne neden olan polis memuru açığa alındı.

ADANA'da polisin uygulama yaptığını görüp kaçan Suriyeli Ali Hemdan'ı (18), 'dur' ihtarına uymayınca vurarak ölümüne neden olan polis memuru açığa alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören Ali Hemdan, otomobiliyle kaçmaya başladı. Ardından da otomobilden inip, ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Yaşanan kovalamacada polisin 'dur' ihtarına uymayan Ali Hemdan, havaya açılan ateşe rağmen kaçmaya devam etti. İkinci kez açılan ateşle göğsünden vurulan Ali Hemdan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDIAdana Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile Ali Hemdan'ı vuran polis memurunun açığa alındığını, başlatılan adli ve idari tahkikatin devam ettiğini bildirdi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "27.04.2020 günü saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'müze bağlı ekiplerimizin uygulama yaptığı esnada, uygulama noktasında 'dur' ikazına uymayarak kaçan Suriye uyruklu Ali Hemdan isimli şahıs, uyarı ateşi açılması esnasında kazaen yaralanmıştır. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Ali Hemdan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlgili polis memuru açığa alınmış olup, adli ve idari tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: DHA