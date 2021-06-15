Dur ihtarına uymayan kamyonetten çok sayıda çalıntı eşya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dur ihtarına uymayan kamyonetten çok sayıda çalıntı eşya çıktı

Dur ihtarına uymayan kamyonetten çok sayıda çalıntı eşya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayınca yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan kamyonette çok sayıda çalıntı ev eşyası ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayınca yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan kamyonette çok sayıda çalıntı ev eşyası ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirdikleri devriye sırasında şüpheli gördükleri bir kamyoneti durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlayınca ekipler ile sürücü arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Kısa süre sonra durdurulan araçta yapılan aramada çok miktarda muhtelif ev eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen eşyaların çalıntı olduğu tespit edildi. Çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edilirken, araç sürücü O.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. O.Ç.'ye ayrıca 2 bin 698 lira idari trafik para cezası uygulandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 gün sonra düğünü vardı! Kayıp şahıs, silahla vurulmuş halde bulundu
10 gün sonra düğünü vardı! Kayıp şahıs, silahla vurulmuş halde bulundu
Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğrayan kadının çenesinde kırıklar oluştu
Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğrayan kadının çenesinde kırıklar oluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Bülent Turan Angela Merkel Mustafa Şentop Jens Stoltenberg
Magazin Hadise Hande Erçel Sarp Akkaya Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dur ihtarına uymayan kamyonetten çok sayıda çalıntı eşya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 20:13:49. #1.14#

title