'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü kaza yaptı
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'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'da polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayan kadın sürücü kaza yaparak yaralandı.

Bartın'da polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayan kadın sürücü kaza yaparak yaralandı.

67 NE 291 plakalı kamyonet ile Bartın kent merkezi istikametine seyir halinde olan G.U.,Çaydüzü mahallesi mevkiinde polis ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında polislerin dur ihtarına uymadı. Kullandığı kamyonetle kontrol noktasında durmayan ve kaçmaya başlayan sürücünün yakalanması için takip başlatıldı.

G.U. polis ekiplerinden kaçmayı sürdürürken Bartın Devlet Hastanesi kavşağında virajı alamayarak orta refüje çarptı. Yolun karşısına geçen ve kaldırıma çıkarak duran kamyonet sürücüsü G.U. yaralandı.

112 ekiplerince ilk müdahalesi kaza mahallinde gerçekleşen G.U. ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BARTIN

'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü kaza yaptı
'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü kaza yaptı
'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü kaza yaptı
'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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