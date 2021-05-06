Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 2 kişiye ceza yağdı
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Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 2 kişiye ceza yağdı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 2 kişiye ceza yağdıKAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobildeki 2 kişi, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 2 kişiye ceza yağdı

KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobildeki 2 kişi, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü ve yanındaki yolcuya toplam 10 bin 651 TL para cezası kesildi.

Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 2 kişiye ceza yağdı
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 2 kişiye ceza yağdı
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 2 kişiye ceza yağdı
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 2 kişiye ceza yağdı
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 2 kişiye ceza yağdı
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 2 kişiye ceza yağdı
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 2 kişiye ceza yağdı
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 2 kişiye ceza yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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