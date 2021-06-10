'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı
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'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü 15 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı.

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü 15 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı. Yakalanan sürücüye, trafik yönünden ve sokağa çıkması kısıtlamasını ihlalden toplam 18 bin TL para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 01 ABM 306 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Araç sürücüsü Halil A. (34) polislerin ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre boyunca tüm trafik kurallarını hiçe sayarak ölümüne kaçan Halil A., Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi ara sokaklarında Çukurova Devriye ve Seyhan Devriye Ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan Halil A. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı mukavemette bulununca polis şahıslara biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı.

Gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna Halil A." Ehliyet yoktu" diye cevap verdi. Bölgeye sevk edilen trafik polisleri, Halil A.'ya ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama, trafiği tehlikeye düşürme, ışık ihlali, tehlike araç kullanma gibi maddelerden 15 bin TL para cezası kesti. Ayrıca Halil A. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kız arkadaşına sokağa çıkma yasağını ihlalden kişi başı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Sürücü Halil A.'ya, trafik yönünden ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 18 bin 150 TL para cezası kesildi.

Sürücü ve yanındaki kız arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ADANA

'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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