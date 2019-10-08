"Dur" ihtarına uymayan cezaevi firarisi yakalandı

08.10.2019 10:26

Adıyaman'da, cezaevi firarisi olan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan kovalamaca sonucu yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, adam öldürmeye teşebbüs olayından hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö., isimli şahsın durumundan şüphelenen polis ekipleri şahsı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak kaçan şahıs ile polisler arasında Yenipınar Mahallesinde kovalamaca yaşandı. Bir ara sokak içerisinde yakalanan şahıs kelepçelenerek gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgularında adam öldürmeye teşebbüs olayından 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu anlaşıldı. Şahıs, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.



Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA