'Dur' ihtarına uymayan bisikletli, bisikleti dereye atıp yaya kaçtı
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'Dur' ihtarına uymayan bisikletli, bisikleti dereye atıp yaya kaçtı

26.12.2020 17:06 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:10
'Dur' ihtarına uymayan bisikletli, bisikleti dereye atıp yaya kaçtı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ağa Mahallesi'nde bisikletle sokakta dolaşan bir kişiyi fark eden polis ekipleri şahsı kontrol etmek istedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ağa Mahallesi'nde bisikletle sokakta dolaşan bir kişiyi fark eden polis ekipleri şahsı kontrol etmek istedi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan şahıs bisikletle kaçamayacağını anlayınca bisikleti dereye atıp kayıplara karıştı. Bisikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Olay Düzce'nin Ağa Mahallesi'nde yaşandı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili olarak devriye atan polis ekipleri bir kişinin bisikletle gezdiğini fark etti. Polis ekipleri şahsa durması yönünde uyarı yaptı. Ancak şahıs bisikleti olmasının da verdiği avantajla ara yollardan kaçmaya başladı. Ancak polisin ısrarlı takibi sonrası bisikletle kaçamayacağını anlayan şahıs bu kez bisikleti Asar Deresi'ne atarak yaya olarak kayıplara karıştı. Bisikleti dere içerisinde bulan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Masası ekipleri bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Bisiklet polis ekiplerince dere içerisinde çıkarılarak muhafaza altına alınırken, kaçan şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. - DÜZCE

'Dur' ihtarına uymayan bisikletli, bisikleti dereye atıp yaya kaçtı
'Dur' ihtarına uymayan bisikletli, bisikleti dereye atıp yaya kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 17:20:48. #1.14#
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