'Dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı
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'Dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde yakalandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir istihbarı bilgiyi değerlendirerek İnebolu ilçesine bağlı Durupınar köy yolunda bir aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kontrol noktasından kaçan araç, kovalamaca sonunda yakalandı. Yakalanan araçta jandarma ekiplerince yapılan aramada, 12 gram ağırlığında Bonzai, 81 uyuşturucu hap, yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, araçta bulunan V.S. ve O.Y. isimli şahısları da gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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