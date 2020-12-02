"Dur" ihtarına uymayan araçtan atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı
Bolu'da, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtan atılan poşette uyuşturucu hap ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu'da, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtan atılan poşette uyuşturucu hap ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Anadolu Otoyolu'nda oluşturulan kontrol noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü yoluna devam etti.
Bunun üzerine yaşanan kovalamacada, otomobilden yola poşet atıldı.
Polis ekipleri, otomobili D-100 kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde önüne bariyer çekerek durdurdu.
Yola atılan poşette 396 uyuşturucu hap ele geçiren polis ekipleri, araçtaki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan kovalamaca anı, polis kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder