'Dur' ihtarına uymayan araçtan 4 kilo uyuşturucu çıktı - Haberler

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'Dur' ihtarına uymayan araçtan 4 kilo uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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'Dur' ihtarına uymayan araçtan 4 kilo uyuşturucu çıktı Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde narkotik köpeği il yapılan aramalarda; piyasa değeri 750 bin TL olan 4 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

'Dur' ihtarına uymayan araçtan 4 kilo uyuşturucu çıktı

KAYSERİ - Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde narkotik köpeği il yapılan aramalarda; piyasa değeri 750 bin TL olan 4 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Ankara uygulama noktasında polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalışan araç nokta görevlileri ve narkotik şube müdürlüğümüz ekiplerince durduruldu. Narkotik dedektör arama köpeği ile araçta yapılan aramada; piyasa değeri 750 bin TL olan 4 kilo 100 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay ile ilgili A.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

'Dur' ihtarına uymayan araçtan 4 kilo uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

Türk Lirası, Uyuşturucu, Narkotik, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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