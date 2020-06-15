Dur ihtarına uymayan araçtan 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
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Dur ihtarına uymayan araçtan 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı

Dur ihtarına uymayan araçtan 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı Film gibi kovalamaca kameralara yansıdı Balıkesir'de, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüsünün kaçtığı araç kovalamaca sonucu durduruldu.

15.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:12

Dur ihtarına uymayan araçtan 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı

Film gibi kovalamaca kameralara yansıdı

BALIKESİR - Balıkesir'de, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüsünün kaçtığı araç kovalamaca sonucu durduruldu. Araçta 1 milyon lira değerinde 48 bin 888 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinden piyasaya sürülmek için, yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Uyuşturucu taşıdığı belirlenen araç takibe alındı. Uygulama noktasında 'dur' ihtarında bulunuldu ancak sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonunda sürücü Karesi ilçesinde yakalanırken araçta yapılan aramada, piyasa değeri 1 Milyon Lira olduğu değerlendirilen 48 bin 888 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan G. Ö. isimli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Dur ihtarına uymayan araçtan 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı

Kaynak: İHA

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