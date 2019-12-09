Dur ihtarına uymayan araçta tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
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Dur ihtarına uymayan araçta tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir araç yaşanan kovalamaca sonucu durduruldu.

09.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:31
Dur ihtarına uymayan araçta tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

'te dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir yaşanan kovalamaca sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bir tabanca ile 5,77 gram metamfetamin ele geçirildi.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri 60.Yıl Mahallesi'nde bir araca dur ihtarından bulundu. Dur ihtarına uymayan şüpheli araç yaşanan kovalamaca sonucu durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5,77 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Araç içerisindeki şüpheli şahıs ise hakkındaki yasal işlemler sonrası adlı makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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