"Dur" ihtarına uymayan araçlardan uyuşturucu çıktı Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu durdurulan 2 otomobilde uyuşturucu bulundu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu durdurulan 2 otomobilde uyuşturucu bulundu.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Meray Kavşağı mevkisindeki polis kontrol noktasındaki uygulama sırasında 2 otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarı üzerine kaçmaya başlayan şüpheliler, izlerini kaybettirmek istedi.

Araçlar, Merzifon-Samsun kara yolunun 4. kilometresinde durduruldu.

Araçlarda ve şüphelilerin üstünde yapılan aramada 48 gram esrar, 32 uyuşturucu hap, ruhsatsız silah ve kaçma esnasında aracın camından atıldığı değerlendirilen bir miktar esrar ele geçirildi.

Araçlarda bulunan Ö.G, F.H, C.B. ve A.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA