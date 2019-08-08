08.08.2019 03:08

Dur ihtarına uymayan aracı kovalayan Yunus'lar kaza yaptı: 1'i polis 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'da dur ihtarına uymayarak kaçan bir aracı kovalayan yunus ekiplerinin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yapan polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin uyarısına rağmen sürücü kaçmaya başladı. Bunun üzerine kaçan aracı kovalamaya başlayan Yunus ekipleri Beyaz Park yanında ara sokaktan önlerine aniden çıkan İlhami D. yönetimindeki 19 UL 774 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen bir polis ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan aracın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA