"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü yakalandı

Düzce'de görev yapan gece bekçilerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, emniyet ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuyumcuzade Bulvarı'nda görev yapan gece bekçileri, 06 AGR 46 plakalı lüks otomobilin sürücüsünü şüpheli görerek aracı durdurmak istedi.

Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan sürücü M.A, Stadyum Caddesi boyunca kaçmaya çalıştı.

Ekiplerin takibi sonrası lüks otomobil Lütfü Akar Sokak'ta durduruldu.

2,04 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü ve araçta bulunan arkadaşı gözaltına alındı.

Otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaynak: AA