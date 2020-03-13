"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü polise çarptı
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Polis, Adana, Araç, Güncel

"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü polise çarptı

Adana'da emniyet güçlerinin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, bir polis memuruna çarptıktan sonra yaşanan kovalamaca sonrası gözaltına alındı.

13.03.2020 23:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:49

Adana'da emniyet güçlerinin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, bir polis memuruna çarptıktan sonra yaşanan kovalamaca sonrası gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, Burak C. idaresindeki 01 ANU 93 plakalı hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurmak istedi.

Uyarıları dikkate almayıp yoluna devam eden Burak C'nin kullandığı araç, kendisini durdurmaya çalışan polis memuru İzzet Y'ye çarptı.

Yaralı polis memuru İzzet Y, olay yerindeki arkadaşları tarafından Çukurova Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçışını sürdüren araç sürücüsü Burak C, çok sayıda polis ekibi tarafından takibe alındı. Araç, yaşanan 3 kilometrelik kovalamacanın ardından durduruldu.

Sürücü Burak C. ile arkadaşı Gökhan P, gözaltına alındı. Ekipler, sürücünün alkollü olduğunu ve daha önce de "alkollü araç kullanmaktan" 2021 yılına kadar ehliyetine el konulduğunu tespit etti.

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polise çarptı

Kaynak: AA

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"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü polise çarptı

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