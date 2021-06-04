'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

NEVŞEHİR'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis aracına çarptı.

NEVŞEHİR'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis aracına çarptı. Kazada yaralanan 2 polis memuru ile sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Uçhisar kavşağında meydana geldi. D.Ç. yönetimindeki 50 DC 757 plakalı otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. D.Ç., yaşanan kovalamaca sonucu kendini durdurmaya çalışan 2 polis memurunun içinde bulunduğu 50 A 5934 plakalı polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru ile sürücü D.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı polis memurlarının tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, akollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü D.Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 


'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü
Bu ne cesaret! Tamirci çırakları kaçırdıkları polis arabasıyla hırsızlık yaptı
Bu ne cesaret! Tamirci çırakları kaçırdıkları polis arabasıyla hırsızlık yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Alişan Ebru Gündeş İlker Kaleli
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 00:37:11. #1.14#

title