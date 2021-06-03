'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı
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'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bakırköy Ataköy'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü iki polis otosuna çarptıktan sonra E-5'te bariyerlere çarparak durabildi.

Bakırköy Ataköy'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü iki polis otosuna çarptıktan sonra E-5'te bariyerlere çarparak durabildi. 160 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü önce hastaneye oradan da polis merkezine götürüldü.

Olay saat 02.30'da Bakırköy Ataköy'de yaşanmaya başladı. Edinilen bilgiye göre uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Z.A. idaresindeki 34 HP 0816 plakalı otomobil uygulama noktasından kaçmaya başladı. Ataköy'den kaçmaya başlayan alkollü sürücü, Bahçelievler idaresine girdi.

Kovalamaca 45 dakika sürdü

Kaçan şahsın idarelerine girdiği bilgisini alan Bahçelievler Polisi, şahsı yakalamak için çalışmalara başladı. Ardına takılan polisleri atlatmayı başaran sürücü, E-5 karayolu Avcılar istikametine doğru seyir etmeye başladı. 45 dakika süren kovalamacada alkollü sürücü kullandığı otomobille iki polis aracına çarptı. Polis aracına çarptıktan sonra bariyerlere giren sürücü Bahçelievler Çobançeşme Kavşağında yakalandı.

İki polis arabasına da zarar verdi

Sürücü Z.A. daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri otomobilde uzun süre arama yaptı. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken gözaltına alınan sürücü hastaneye ardından da polis merkezine götürüldü. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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