'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ile 4 arkadaşı kovalamaca sonrası yakalandı (2)

5 ŞÜPHELİ SERBESTBursa'nın İnegöl ilçesinde, alkollü araç kullanırken, yol kontrolü yapan polisin ihtarına rağmen durmayıp kaçan ve bir saat süren kovalamaca sonrası yakalanan Burak G. (21) ile 4 arkadaşının sorgusu tamamlandı.