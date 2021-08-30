'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ile 4 arkadaşı kovalamaca sonrası yakalandı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ile 4 arkadaşı kovalamaca sonrası yakalandı (2)

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ile 4 arkadaşı kovalamaca sonrası yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

5 ŞÜPHELİ SERBESTBursa'nın İnegöl ilçesinde, alkollü araç kullanırken, yol kontrolü yapan polisin ihtarına rağmen durmayıp kaçan ve bir saat süren kovalamaca sonrası yakalanan Burak G. (21) ile 4 arkadaşının sorgusu tamamlandı.

5 ŞÜPHELİ SERBEST

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkollü araç kullanırken, yol kontrolü yapan polisin ihtarına rağmen  durmayıp kaçan ve bir saat süren kovalamaca sonrası yakalanan Burak G. (21) ile 4 arkadaşının sorgusu tamamlandı. Emniyet müdürlüğünde ifade veren şüpheliler, polisi görünce alkollü oldukları için kaçtıklarını söylediler. Yapılan muayenede 2 promil alkol tespit edilen Burak G. ile arkadaşları toplam 8 bin 39 TL cezai işlem uygulandıktan sonra, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (BURSA),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Mansur Yavaş Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Deniz Akkaya Metin Çekmez
Spor Muslera Mesut Özil Burak Elmas Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ile 4 arkadaşı kovalamaca sonrası yakalandı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 18:11:25. #1.14#

title