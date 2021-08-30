'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü direksiyon başında uyurken yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü 30 dakikalık kovalamacanın ardından direksiyon başında uyurken yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü 30 dakikalık kovalamacanın ardından direksiyon başında uyurken yakalandı. 2.43 promil alkollü olduğu tespit edilen ve daha önce de alkollü araç kullanırken yakalandığı belirlenen İbrahim C.'nin (54) ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, bin 679 TL cezai işlem uygulandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Ankara Caddesi üzerinde denetim yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 16 F 4408 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ara sokaklara girerek kaçışını sürdürdü. Kamyoneti durdurmak için harekete geçen ekipler bölgeye takviye istedi. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler yaklaşık 30 dakika sonra dur ihtarına uymayan kamyonetin Osmanbey Caddesi üzerinde park halinde olduğunu fark etti. Aracın yanına giden polis, sürücünün direksiyon başında uyuduğunu gördü. Uzun uğraşlar sonucu uyandırılan sürücü İbrahim C.', yapılan alkol testinde 2.43 promil alkollü olduğu tespit edildi.Daha önce de alkollü araç kullanırken yakalandığı öğrenilen İbrahim C.'nin ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, bin 679 TL cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan İbrahim C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz