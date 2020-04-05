Dur ihtarına uymayan alkollü 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı
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Mecidiyeköy, Gayrettepe, Fatih, Polis, 3. Sayfa

Dur ihtarına uymayan alkollü 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı

Fatih'te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü 3 kişi Mecidiyeköy Gayrettepe girişinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kovalamaca sonunda yakalandı.

05.04.2020 07:39 | Son Güncelleme: 05.04.2020 07:39
Dur ihtarına uymayan alkollü 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı

Fatih'te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü 3 kişi Mecidiyeköy Gayrettepe girişinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kovalamaca sonunda yakalandı. Kısa süre içinde yapılan kovalamaca sonucu 3 kişi gözaltına alındı.

Olay saat 06.00'da Fatih Balat'ta meydana geldi. İddiaya göre polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 06 FT 8840 plakalı otomobil E-5 Kadıköy istikametine doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri içerisinde alkollü olduğu öğrenilen 3 kişiyi yakalamak için kovalamacaya başladı. Bu kapsamda E-5 karayolu Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Fatih Balat'ta başlayan kovalamaca E-5 Karayolu Mecidiyeköy Gayrettepe girişinde sona erdi. Polis ekipleri kaçan otomobili ve 3 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yakalanan araçta ise polis ekipleri tarafından detaylı inceleme yapıldı.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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