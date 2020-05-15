'Dur' ihtarına uymayan 20 yaş altı iki genç, 13 bin TL ceza yedi
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'Dur' ihtarına uymayan 20 yaş altı iki genç, 13 bin TL ceza yedi

BURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters istikamette otomobille kaçan iki genç, nefes kesen kovalamacayla yakalandı.

'Dur' ihtarına uymayan 20 yaş altı iki genç, 13 bin TL ceza yedi
15.05.2020 02:49 | Son Güncelleme: 15.05.2020 02:49

BURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters istikamette  otomobille kaçan iki genç, nefes kesen kovalamacayla yakalandı. Koronavirüs tedbirlerine uymayan ve trafiği tehlikeye düşüren gençlere 13 bin 360 TL ceza kesildi.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında Bursa-Ankara karayolunda uygulama yapan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Ahmet A. (19), 06 PBF 81 plakalı otomobiliyle Bursa- Ankara karayolunda ters istikamette kaçmaya başladı. Ekiplerin sıkı takibi sonucu kaçamayacağını anlayan Ahmet A. ve arkadaşı Fatih Ç. (19), otomobilden inerek tarım arazilerinde izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, 2 genci çalıların arasında saklanırken yakaladı. Şüphelilerin, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekiplerinden kaçtığı öğrenildi. 2 gence sokağa çıkma yasağına muhalefetten 6 bin 360 TL, ayrıca sürücü Ahmet A.'ya trafiği tehlikeye düşürme suçundan 7 bin TL olmak üzere toplam 13 bin 360 TL cezai işlem uygulandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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