Dur İhtarına Uymaması Pahalıya Patladı

Sivas'ta polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü hem ehliyetinden oldu hem de 2 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Sivas'ta geçtiğimiz gece uygulama noktasından kaçarak polisin dur ihtarına uymayan bir araç polisi alarma geçirdi. Terör şüphesi üzerine aracın yakalanması için bir çok ekip seferber oldu. Bir çok ekibi peşine takarak 20 kilo metre kaçan sürücü, emniyet güçleri tarafında 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde kıstırıldı. B.B. isimli genç sürücünün yapılan incelemesinde 1.37 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Araçtan ise bira şişeleri çıktı. İfadesi alınmak üzere kelepçelenerek polis merkezine götürülen sürücüye 2 bin TL para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süre ile el konuldu. - SİVAS