Dur' İhtarına Uymaması Pahalıya Patladı
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Dur' İhtarına Uymaması Pahalıya Patladı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan genç ile polisler arasında yaşanan kovalamaca, ehliyetsiz gence pahalıya patladı.

Dur' İhtarına Uymaması Pahalıya Patladı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç ile polisler arasında yaşanan kovalamaca, ehliyetsiz gence pahalıya patladı.

Sivas'ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan bir otomobil sürücüsü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Araç sürücüsü kovalamaca sırasında aracı Kızılırmak Mahallesi'nde bir ara sokağa terk ederek kaçmaya devam etti. Polis ve yaya olarak kaçan sürücü arasında yaşanan kovalamaca Kılıçarslan Sokak'ta son buldu. Polis tarafından yakalanan E.K. (19) isimli genç, ehliyetsiz olduğu için korkarak kaçtığını belirtti. Asayiş açısından herhangi bir sakıncası bulunmadığı tespit edilen gence; ehliyetsiz araç kullanmak, polisin 'dur' ihtarına uymamak ve abartı egzozdan toplamda 5 bin TL para cezası kesildi. - SİVAS

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