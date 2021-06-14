'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken iki polis aracına çarptı

Afyonkarahisar'da iki polis aracına birden çarptıktan sonra kaçan araç sürücüsü yanındaki uyuşturucu maddeler ile yakalandı.

Afyonkarahisar'da iki polis aracına birden çarptıktan sonra kaçan araç sürücüsü yanındaki uyuşturucu maddeler ile yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir otomobili Susuz beldesinde durdurmak istedi. Ancak sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler sürücünün peşine düştü. Ancak İbrahim K., idaresindeki otomobil ihtarlara uymayarak kaçarken sürücü önce Jandarma Kavaşağı'nda kendisini durdurmak isteyen ekip aracına ardından Dumlupınar Mahallesi Hüseyin Tevfik Caddesi üzerinde bir başka ekip aracına çarptı. Otomobil polisin ısrarlı takibi sonrasında durdurulurken, iki polis aracına çarparak kaçmaya çalışan İbrahim K., ardından gözaltına alındı. Sonrasında araçta arama yapan ekipler satışa hazır 5 paket halinde 6.16 gram metamfetamin, 1 paket halinde 9.08 gram metamfetamin, 2 adet pfizer PGN 225 mg ibareli sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet uyuşturucu maddeleri araç içerisinde saklamak için kullanıldığı değerlendirilen pense ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan İbrahim K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı