'Dur' ihtarına uymadı, aracını bırakıp yaya olarak kaçtı
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'Dur' ihtarına uymadı, aracını bırakıp yaya olarak kaçtı

05.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:27

'Dur' ihtarına uymadı, aracını bırakıp yaya olarak kaçtı Karabük'te polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçamayacağını anlayınca aracını park edip yaya olarak izini kaybettirdi.

'Dur' ihtarına uymadı, aracını bırakıp yaya olarak kaçtı

KARABÜK - Karabük'te polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçamayacağını anlayınca aracını park edip yaya olarak izini kaybettirdi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine 100. Yıl Mahallesi 1002. Cadde'de 78 BL 139 plakalı Renault marka otomobili durdurmak istedi. İsmi öğrenilemeyen sürücü polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Polis ile şüpheli arasında yaşanan kovalamacanın ardından sürücü kaçamayacağını anlayınca Bostanbükü Katip Çelebi yurdu önüne aracını park edip yaya olarak kaçtı.

Olay yerine gelen ekipler otomobil içerisinde inceleme yaparken, kaçan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

'Dur' ihtarına uymadı, aracını bırakıp yaya olarak kaçtı
'Dur' ihtarına uymadı, aracını bırakıp yaya olarak kaçtı
'Dur' ihtarına uymadı, aracını bırakıp yaya olarak kaçtı
'Dur' ihtarına uymadı, aracını bırakıp yaya olarak kaçtı
'Dur' ihtarına uymadı, aracını bırakıp yaya olarak kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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