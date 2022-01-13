Dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı - Haberler
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Dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da mahalle bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü, polisin 8 kilometrelik takibi sonucu yakalandı.

SARIÇAM, ADANA (DHA) - ADANA'da mahalle bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü, polisin 8 kilometrelik takibi sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, bagaj ve arka koltuk kısımlarında motor parçaları bulunurken, parçaların çalıntı olma ihtimali üzerine sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı.

Saat 03.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde devriye gezen mahalle bekçileri, dörtlü flaşörleri açık halde hızlı bir şekilde ilerleyen 34 AR 7612 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsünün 'dur' ihtarına uymaması üzerine mahalle bekçileri durumu telsiz anonsuyla bildirdi. Çatalan Caddesi'nden Kozan Bulvarı'na çıkan otomobil sürücüsü, kendisini takibe alan polis ekiplerinin ihtarlarına uymayıp kaçmayı sürdürdü. Yaklaşık 8 kilometre süren takibin ardından otomobil sürücüsü, merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yolu kapatan polis ekiplerince yakalandı. Otomobilden indirilerek kelepçelenen sürücüsü ve arkadaşı, gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise bagaj ve arka koltukta araç motoru parçaları bulundu. Motor parçaların çalıntı olma ihtimali üzerinde duran polis, 2 şüpheliyi ve otomobili detaylı incelemek üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürdü.

Dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı

Dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı

Dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı

Dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı

Dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı

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