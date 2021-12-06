'Dur' ihtarına uymadı, 50 kilometrelik takiple yakalandı - Haberler
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'Dur' ihtarına uymadı, 50 kilometrelik takiple yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel
'Dur' ihtarına uymadı, 50 kilometrelik takiple yakalandı

ANTALYA'da jandarma ve polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 50 kilometrelik takip sonucu yakalandı.

ANTALYA'da jandarma ve polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 50 kilometrelik takip sonucu yakalandı.

Olay, dün geç saatlerde meydana geldi. Kemer ilçesinde jandarma ekipleri, hasarlı gördüğü 46 KN 959 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü, jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak araçla Antalya yönüne kaçmaya başladı. Jandarma, polis ekiplerini de uyardı. Ekipler, Konyaaltı bölgesinde görülen otomobili durdurmaya çalıştı ancak sürücü durmadı. Şehrin birçok noktasında polisi peşine takan sürücü, 50 kilometrelik takip sonucu Bayındır Mahallesi Gazi Bulvarı'nın trafiğe kapatmasıyla yakalandı. Ekipler, otomobilden indirdikleri sürücüye plastik kelepçe taktı. Sürücünün üzerinden kimlik çıkmazken, ekipler plaka üzerinden yaptıkları sorguda Ömer B. olduğunu belirledi. Otomobilin yanında dizüstü oturan Ömer B., ayağının ağrıdığını söyleyince polis ekiplerinin yardımıyla kaldırıma oturtuldu.Ömer B., polis ekiplerine "Kim vurdu bana, kaza mı yaptım" demesi üzerine, alkol ve uyuşturucu testi için hastaneye götürüldü. Polis ve jandarma ekipleri de otomobilde inceleme yaptı. Araç daha sonra çekici ile otoparka kaldırıldı.


'Dur' ihtarına uymadı, 50 kilometrelik takiple yakalandı

'Dur' ihtarına uymadı, 50 kilometrelik takiple yakalandı

'Dur' ihtarına uymadı, 50 kilometrelik takiple yakalandı

'Dur' ihtarına uymadı, 50 kilometrelik takiple yakalandı

'Dur' ihtarına uymadı, 50 kilometrelik takiple yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Son Dakika Haberleri

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