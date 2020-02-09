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Duplantis'ten sırıkla yüksek atlamada yeni dünya rekoru

İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla yüksek atlamada dünya rekoru kırdı.

09.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:58
Duplantis'ten sırıkla yüksek atlamada yeni dünya rekoru

İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla yüksek atlamada dünya rekoru kırdı.

'nın kentinde düzenlenen Dünya Salon Turu'nda piste çıkan 20 yaşındaki Duplantis, ikinci hakkında 6,17 metre atlayarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Bir önceki rekor 6,16 metre ile 2012 Londra Olimpiyatları'nın altın madalyalı ismi Fransız atlet Renaud Lavillenie'e aitti.

Duplantis, Katar'ın başkent Doha'da düzenlenen 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA
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