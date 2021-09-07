DÜNYAYI SARAN KORONAVİRÜS, BU KÖYE GİREMEDİ
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DÜNYAYI SARAN KORONAVİRÜS, BU KÖYE GİREMEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMASYA'nın Taşova ilçesine bağlı 32 haneli 50 nüfuslu Gökpınar köyünde bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi.

AMASYA'nın Taşova ilçesine bağlı 32 haneli 50 nüfuslu Gökpınar köyünde bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulduğu köyde yaşayanlar, aşılarını yaptırarak koronavirüse karşı kalkan oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel tabloda, yüzde 87'lik aşılama oranıyla mavi kategoride yer alan Amasya'nın Taşova ilçesinin Gökpınar köyünde alınan önlemlerle, bu zamana kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi. 32 haneli, 50 nüfuslu köy 'mavi köy' olarak biliniyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyduğu köyde yaşayanlar, aşılarını tam olarak yaptırıp, koronavirüse karşı kalkan oluşturdu.

'BİZİM KÖYÜMÜZDE ALLAH'A ŞÜKÜR YOK'

Köylülerden Beyhan Ezgi, 'İstanbul'da oturuyorum, buraya tatile geldim. Bir aydır buradayız ve zaman çok güzel geçiyor. İstanbul'da koronavirüs yükseliyor, bizim köyümüzde Allah'a şükür yok. Muhtarımız bu konunun üzerine çok düşüyor, 'İstanbul'dan gelenlerin yanına hemen kimse gitmesin. Herkes 10-14 gün evinde kalsın' diye uyarılarda bulundu? dedi.

'3 DOZ AŞIMI DA OLDUM'

Maske kullanımına dikkat ettiğini söyleyen Hakime Ülker, 'Çocuklarım hep beni maskemi takmam konusunda uyarıyor, 3 doz aşımı da oldum. Havamızdan mı, muhtarımızdan mı, Allah'a şükür bizim köyümüze koronavirüs olmadı' diye konuştu.

'ŞU ZAMANA KADAR KÖYÜMÜZDE VAKA GÖRÜLMEDİ'

Herkesin bilinçli davranması gerektiğini ifade eden Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, 'Pandeminin ilk döneminde kaymakamlığımız bize maske verdi, bizler her hafta maske dağıttık. Daha sonra İstanbul'dan gelen vatandaşlarımızı uyardık, 10-14 gün karantinada kalmalarını ve kimseyle görüşmemelerini istedik. Her hafta pazar günü halkımızın ateşini ölçtük. Bu şekilde virüsü kontrol altında tuttuk ve başarılı olduk, şu zamana kadar köyümüzde vaka görülmedi. Yakın köylerimizde virüsten ölenlerin cenazeleri oldu, onlara bile gidemedik. Şu an aşı noktasında da iyi durumdayız. Şu an köyümüzde sadece bir kişi aşı olmadı, o da Taşova'ya gidince aşısını olacak. Herkesin aşı olmasını istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Necdet Genç de, 'Aşı oldum, rahatladım, hanım da aşısını oldu. Şimdi bizim evde aşı olmayan kimse yok' dedi.

Her zaman dikkatli davrandıklarını ifade eden Celal Ergül ise, 'Özellikle mesafe kurallarına dikkat ettik. Kış ayında bile bol bol evimizi havalandırdık. Köyümüzün de havası güzel' diye konuştu.

DÜNYAYI SARAN KORONAVİRÜS, BU KÖYE GİREMEDİ
DÜNYAYI SARAN KORONAVİRÜS, BU KÖYE GİREMEDİ
DÜNYAYI SARAN KORONAVİRÜS, BU KÖYE GİREMEDİ
DÜNYAYI SARAN KORONAVİRÜS, BU KÖYE GİREMEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Dünyayı saran koronavirüs, bu köye giremedi
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