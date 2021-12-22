Dünyayı Omicron varyantına karşı yeni önlemler alıyor

Almanya'da Omicron varyantına karşı alınan önlemler daha da sertleştirildi. Bu kapsamda 28 Aralık'tan itibaren gece kulüpleri ve disko gibi mekanlar kapatılacak. İç ve dış mekanlardaki özel buluşmalarda aşılı ve son 6 ayda korona virüsü atlatmış olan en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek. 14 yaşından küçük çocuklar ise kişi sınırlamasından muaf tutulacak. Futbol maçları gibi büyük etkinlikler seyircisiz düzenlenecek. Yılbaşı kutlamaları ve havai fişek satışları ise yasaklanacak.

Tüm bu kararlar Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile 16 eyalet başbakanının videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmede alındı. Salgınla mücadeleye ilişkin bir sonraki değerlendirme toplantısı 7 Ocak 2022'de yapılacak. ESS///

YER KJ. ABD

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KJ. BİDEN: AŞI OLMAK VATANSEVERLİK GÖREVİDİR

ABD Başkanı Joe Biden'de artan Covid-19 vakaları ve Omicron mutasyonu karşısında, yönetiminin salgın ile mücadele stratejisini duyururken aşı olmanın "vatanseverlik görevi" olduğunu söyledi.

Biden, aşı olmamış kişilere aşı olmaya davet etti.

ROMANYA'DA SALGIN ÖNLEMLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Romanya'da korona virüs salgınına karşı arttırılmak istenen önlemler tepki çekti. Başkent Bükreş'te yaklaşık 2 bin 500 kişi, milletvekillerinin Covid-19 sertifikasını işçiler için zorunlu hale getirmelerini engellemek amacıyla Meclisi basmak istedi.

Meclis binası etrafındaki bazı yollarda trafiği engelleyen protestocular, bazı araçlara da zarar verdi.

Polis ise protestoculara karşı güç kullanmadı.

Romanya'da merkez ve solculardan oluşan iktidar koalisyonu, şu anda sağlık sertifikasını müzakere ediyor.