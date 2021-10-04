Dünyayı matematik öğreterek geziyor!

İZMİR (Haberler.com) - 33 yaşındaki Matematik öğretmeni Rabia Gül Kırıkçılar, matematiğin dünyanın ortak dili olduğunu ama her kültürde farklı yollarla öğrenildiğini düşünüyor. Kendisini "göçebe öğretmen" olarak tanımlayan Rabia Gül Kırıkçılar, dünyanın her yerinde çocuklara matematik öğreterek kültürler arasında köprüler kurmak istiyor.

BİRÇOK ÜLKEDE DERS VERDİ

Eğitimini Marmara Üniversitesi'nde doktora yaparak sürdüren Kırıkçılar, dünyanın farklı bölgelerinde matematik öğretmeni olarak çalışıyor. Ders vermeyi deneyimlediği ülkeler arasında Almanya, Kolombiya, Ekvator, Malezya, Endonezya bulunuyor. Şu anda pandemi nedeniyle yeni deneyimlere ara vermek zorunda kaldığından İzmir'in Urla ilçesine bağlı Barbaros köyünde yeniden yollara koyulacağı günleri bekliyor.

HER ANI DEĞERLENDİRİYOR

Ama burada da köyün çocuklarına matematik öğretmeye devam ediyor. Onun için farklı kültürleri deneyimlerken öğretmekle öğrenmek iç içe olmuş. Köyde de bir yandan köy kütüphanesini yeniliyor bir yandan tarım öğreniyor bir yandan da fitoterapi eğitimi alıyor.

ŞİMDİ SIRADA MEKSİKA VAR

Göçebe öğretmenin yeni rotasında Meksika var. Kırıkçılar, "Gitme zamanım yaklaştı. Pandemiden dolayı çok hareket edemedim. Ancak yeni rotalara ihtiyacım var. Dünyada neler olup bittiğini merak ediyorum, farklı kültürleri matematik öğreterek deneyimlemek istiyorum. Ortalama 2 yılda bir yer değiştiriyorum. Sonunda bir gün ülkeme gelip bütün deneyimlerim ışığında kültür ve matematiği bir araya getiren projeler yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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