Dünyayı korona korkusu Adana'yı mangal kokusu sardı Dünyayı korona korkusu Adana'yı mangal kokusu sardı Adanalılar 'Mangal ve piknik' yasağını hiçe saydı, baraj kenarına aktı 'Mangal ve piknik' yapmaya gelenlerin yoğunluğu drone ile görüntülendi Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açık...

Dünyayı korona korkusu Adana'yı mangal kokusu sardı

Adanalılar 'Mangal ve piknik' yasağını hiçe saydı, baraj kenarına aktı

'Mangal ve piknik' yapmaya gelenlerin yoğunluğu drone ile görüntülendi

ADANA - Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açık alanda 'Mangal ve piknik' yapmanın yasaklanmasına rağmen Adanalılar Seyhan Baraj Gölü çevresine akın etti. İnsan ve araç trafiğinin olduğu bulvar drone ile de görüntülendi.

Dünya genelinde yaşanan korona virüsü salgını nedeniyle ülke genelinde toplu alanların kapatılması kararı alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı da korona virüse karşı olarak mangal ve piknikleri ikinci bir duyuruya kadar yasakladı. Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmayacağını duyurdu.

Kebabıyla meşhur Adana'da ise bu yasak hiçe sayıldı. Adanalı vatandaşlar yasağa rağmen Seyhan Baraj Gölü çevresinde ki Adnan Menderes Bulvarı'na akın etti. Drone ile de görüntülenen bulvarda binlerce insanın hep birlikte yürüyüş, mangal ve piknik yaptıkları görülüyor.

İnsan yoğunluğu nedeniyle bulvarda uzun araç trafiği de oluştu. Öte yandan polis ekipleri Adnan Menderes Bulvarı Amerikan Adası içerisinde mangal ve piknik yapan vatandaşları adadan çıkartıp ada girişine şerit çekerek girişleri engelledi.

Çukurova ilçesine bağlı Çoban Dede mesire alanında ise yüzlerce vatandaş mangal yakıp çocukları ve yakınlarıyla birlikte piknik yaptı.

"İnsan içeride kalınca daha çok hastalanır"

Korona virüsünden korkmadığını belirten bir vatandaş, "Böyle bir virüs yok. Korkmuyorum. Belediyemiz çalışsın herhangi bir şey olmaz. Devletin yaptığı tedbir olabilir. Bak böyle güzel yerde mangal yapıyoruz. Bence piknik ve mangal yapılmasının yasaklanması yanlıştır. İnsan içeride kalınca daha çok hastalanır" diye konuştu.

"Çocuklar için çıktık"

Torunları için dışarı çıkan Hayriye Karabulut, "1 haftadır içerideydik. İnsanlar baktık dışarı da bizde çıktık. Devlette haklı ama bizlerde haklıyız. Çocuklar için çıktık. Bende korkuyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben yaşlı değilim"

Başka bir yaşlı vatandaş ise yaşlı olduğunu kabul etmeyerek, "Ben yaşlı değilim. Çevrende umreden, Avrupa'dan gelen yoksa ben hastalığın bulaşacağını zannetmiyorum. Burası da açık alan burada bir şey olacağını zannetmiyorum. Devlet yasak koyduysa bizde mecburen yasağa uyarız" dedi.

Kaynak: İHA