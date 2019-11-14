Dünyayı köpeğiyle yürüyerek gezen Amerikalı, Trabzon'a hayran kaldı

14.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:57

Amerika'dan yola çıkarak yaklaşık 4 yıldır köpeğiyle dünyayı gezen Tom Turcich, Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ederek, yöresel yemeklerin tadına baktı.

Amerikalı 30 yaşındaki genç gezgin Turcich, üniversite eğitimini tamamlamasının ardından 4 yıl önce yürüyerek dünyayı gezmeye karar verdi. Gittiği yerleri tanıtan ve günlük yaşamını yansıtan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Turcich'in, binlerce takipçisi bulunuyor.

New Jersey'deki evinden yola çıktıktan sonra Texas eyaletinin Austin kentinde sokağa terk edilmiş bir köpeği de kendisine arkadaş edinen Turcich, "Savanah" ismini verdiği köpeğiyle 4 yıldır günde 8 saat yürüyüp gittiği şehirlerde kimi zaman kamp yapıyor, kimi zaman da otelde kalıyor.

Turcich'in Türkiye gezisi sırasında Trabzon'da olduğunu sosyal medya hesabından öğrenen Türk takipçileri ise genç gezgini hem tarihi Alacahan'ı görmek hem de yöresel el sanatlarını tanıtmak amacıyla hana davet etti.

Kadınların geçmiş ile günümüzü birleştirerek yaptıkları el sanatlarını fotoğraflayan Turcich, yöresel halk oyunları ekibinin gösterilerini de izledi.

Trabzon'da dört gün geçiren Turcich'e, Karadenizli kadınlar bölgenin balık kültürünü anlatabilmek adına ikramda da bulunarak, Türkiye'nin misafirperverliğini yansıtmaya çalıştı.

Yürüyerek 28 bin kilometre kat etti

Turcich, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürürken rahat ve özgürce düşündüğünü belirterek, Trabzon'a gelinceye kadar 28 bin kilometre yürüdüğünü ve 42 ülke gezdiğini söyledi.

Türkiye'den sonra Moğalistan'a kadar yürüyüp Avustralya'ya geçeceğini anlatan Turcich, 2 yıl sürmesini planladığı bu gezisini New Jersey'de tamamlayacağını ifade etti.

"Türk insanlarını tek bir kelime ile tanıtacak olursam 'kibar' olurdu"

Turcich, daha önceden Türkiye hakkında pek fazla bilgisinin olmadığını bildirerek, "İstanbul ve Kapadokya'yı duymuştum. Ama Türkiye'de yürüdükçe fark ettim ki her yer çok güzel, insanlar çok sıcak ve hoşgörülü. Ancak kötü bulduğum tek şey korna sesleriydi. Türk insanlarını tek bir kelime ile tanıtacak olursam 'kibar' olurdu. Türkiye'de çok güzel yerler ve atmosfer var. Çok sakin bir ülke." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı özel izinle İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek geçtiğini anlatan Turcich, şunları kaydetti:

"Bu köprüyü geçmek benim için çok önemli bir şeydi. O İstanbul için büyük bir sembol ve bu köprüyü geçerek, Avrupa'dan Asya'ya yürüyerek adım atarak, bir kıta değiştirmiş oldum. Bakanlık bu izni verdiği için çok onur duydum. Bu izni verdikleri için çok mutluyum. 28 bin kilometre gibi bir yol yürüdükten sonra bu durum bana ödül gibi geldi. Aslında hak ettiğimi de düşünüyorum."

Kaynak: AA