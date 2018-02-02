Dünyayı Gezmek İçin Cinsel İçerikli Videolar Çekip Satan Çift Herkesi Şaşırtıyor
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Dünyayı Gezmek İçin Cinsel İçerikli Videolar Çekip Satan Çift Herkesi Şaşırtıyor

İtalyan çift, çektikleri cinsel içerikli videoları satarak para kazanıyor, kazandığı parayla da dünyayı geziyor.

İtalyan çift dünya çapında yapacakları bir geziyi finanse etmek için cinsel içerikli videolar çekip satıyor. Kamusal alanda cinsel ilişkiye girmeyi sevdiklerini söyleyen çift aynı zamanda aralarına bir başkasını da alıyorlar.

DÜNYADA PEK ÇOK YERİ GEZDİLER

23 yaşındaki Kim ve 28 yaşındaki Paolo dünyayı dolaşmak için çektikleri videoları internet üzerinden satıyorlar. İtalyan çift bu sayede Arjantin'den Yunanistan'a kadar pek çok yeri gezdi.

AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞIP ORADA TANIŞTILAR

Aynı iş yerinde çalışan çift orada tanışıp sevgili oldu. Kim, "Bir gün ikimiz bir kız arkadaşımızla bir partiye gittik ve o gece üçümüz birlikte olduk. O geceden sonra Paolo ve ben bir daha hiç ayrılmadık" dedi.

AÇIK ALANLARDA BİRLİKTE OLUYORLAR

Farklı yerlerdeki birlikteliklerini kaydederek bunu nakit para karşılığı bir sitede satan çift, ayrıca swinger olduklarını ve birbirlerini diğer insanlardan kıskanmadıklarını da söylüyor.

Standart videoları için yaklaşık 20 lira alan çiftin daha özel görüntüleri için ise fiyat daha da yükseliyor. Çiftin en popüler videosu ise İtalya'daki bir otobanda girdikleri cinsel ilişki anlarının görüntüleriydi. İkili bunun için 80 euro para cezasına çarptırıldı. Çift insanların kendileri hakkında ne düşündüklerini umursamadıklarını söylüyor.

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